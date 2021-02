In kuscheliger Wohnzimmer-Atmosphäre hat US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker per Videoschaltung eine Golden-Globe-Überraschung präsentiert. Sie gab die Kandidaten und Kandidatinnen für die Film- und Fernsehpreise bekannt.

In der Kategorie "Bester Schauspieler in einem Filmdrama" wurden nicht nur Briten und Amerikaner nominiert, sondern auch ein Franzose. Tahar Rahim konkurriert mit Hollywood-Größen wie Anthony Hopkins und Gary Oldman um den Award.

Rahim freute sich auch noch während des Interviews unbändig: "Oh, wow, ich bin aufgeregt und voller Emotionen. Es ist ein großartiger Tag."

Tahar Rahim gilt als die Offenbarung des Films "The Mauritanian", der auf der wahren Geschichte eines Mauretaniers basiert, der ohne Beweise jahrelang in Guantanamo inhaftiert war. Ein politischer Film, der die Funktionsweise des US-amerikanischen Justizsystems in den vergangenen zwanzig Jahren hinterfragt. Das Werk des britischen Regisseurs Kevin Macdonald ist gespickt mit Stars wie Jodie Foster und Benedict Cumberbatch.

"Ich bin immer noch glücklich"

Die Live-Übertragung der Nominierung hat Tahar Rahim knapp verpasst:_ "Ich habe es nicht gesehen, weil ich einen Fototermin hatte, also habe ich mich vorbereitet und mein Freund, der mit mir gearbeitet hat, kam schnell die Treppe hochgerannt und meinte zu mir: 'Ja, es ist da, du stehst auf der Liste.' Da ist mir wirklich das Herz bis zum Hals gehüpft. Ich war sehr, sehr glücklich. Und ich bin immer noch glücklich."_

Entdeckt wurde Tahar Rahim von Jacques Audiard in "Un prophète", einem Film, der ebenfalls hauptsächlich im Gefängnis spielt. Der Streifen gewann in Cannes den Großen Preis der Jury.

Die 78. Auflage der Golden Globe Awards ist durch die Pandemie auf den 28. Februar verschoben worden.