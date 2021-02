Wer lockert wie in Europa? Euronews am Abend am 22.02.

😷 Hallo! In Nizza müssen die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt neben der nächtlichen Ausgangssperre ab 18 Uhr am Wochenende in den Lockdown. Damit soll auch verhindert werden, dass die Leute aus anderen Regionen oder Ländern Ausflüge an die Riviera unternehmen. In Südfrankreich beginnen am Ende der Woche die Februar-Ferien.

In Deutschland dürfen viele Kinder jetzt wieder in die Grundschule

und in London hat Boris Johnson seine Exit-Strategie vorgestellt.

🧘🏻 In Griechenland hat die Regierung erklärt, wie schon im Sommer Urlauberinnen und Urlauber wieder ins Land kommen könnten.

🇦🇹 In Österreich sind viele unzufrieden mit dem Corona-Management der Regierung.

🇺🇸 In den USA sind mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in allen Kriegen zusammen.

🔴Der Schock geht über Rom hinaus: Italiens Botschafter im Kongo ist bei einem Angriff getötet worden.

😮Der wahrscheinliche neue Ministerpräsident in Kosovo, Albin Kurti, kann sich eine Föderation seines Landes mit Albanien vorstellen.

🙁Gerade MEISTGEKLICKT: Blinde Passagiere zwischen Altglas und Giftmüll in Melilla.

🏺 Der Schwabe Gabriel Zuchtriegel hat seinen Traumjob - in Pompeji.

Damit Ihnen alles Gute.