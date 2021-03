Rumänische Satire gewinnt "Goldenen Bären" der Berlinale

Der Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" des rumänischen Regisseurs Radu Jude hat virtuell den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. In der Satire geht es um eine Lehrerin, die durch ein privates Sexvideo Probleme bekommt.

Der wichtigste Schauspielpreis der Berlinale bleibt in Deutschland: Maren Eggert erhielt ihn für ihre Rolle in der Tragikomödie "Ich bin dein Mensch". Die 47-jährige Eggert spielt darin eine Wissenschaftlerin, die sich in einen Roboter verliebt. Das war der Jury, die ebenfalls virtuell tagte, den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle wert.

Erstmals wurden die Ehrungen nicht mehr getrennt nach Geschlechtern, sondern für Haupt- und Nebenrollen vergeben.

In diesem Jahr gab es 15 Wettbewerbsbeiträge. Den Silbernen Bär "Preis der Jury" erhielt die Dokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse". Dafür begleitete die hessische Regisseurin Maria Speth eine Schulklasse in dem Bundesland.

Das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl, "Nebenan", fiel dagegen bei der Jury durch. Auch eine weitere deutsche Produktion, Fabian oder Der Gang vor die Hunde" von Dominik Graf, ging leer aus.

Auf die Online-Ausgabe der Berlinale soll nach dem Willen der Macher im Juni ein öffentliches Filmfest folgen. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt.