Landtagswahlen: Siege für SPD (Rheinland-Pfalz) und Grüne (Baden-Württemberg)

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein Sieg der SPD ab. Laut Hochrechnung erhielt die SPD 34,5 Prozent der Stimmen, die CDU 26, die AfD 10,5, die Grünen 8,5 und die FDP 6,5 Prozent.

Bisher wurde die Regierung von einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen gebildet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD hatte im Vorfeld der Wahl davon gesprochen, keine Wechselstimmung ausgemacht zu haben. Viele der rund 3,1 Millionen Abstimmungsberechtigten in Rheinland-Pfalz hatten bereits vor dem heutigen Sonntag gewählt, um sich den Gang ins Wahllokal zu ersparen. 44,5 Prozent nutzten die Briefwahl, die bereits ab Januar möglich war. In dem Bundesland ist seit 30 Jahren die SPD an der Macht.

Baden-Württemberg: Kretschmann vor dritter Amtszeit

Winfried Kretschmann bei der Stimmabgabe WOLFGANG RATTAY/AFP

In Baden-Württemberg sieht es nach einem Erfolg für den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann aus. Laut Hochrechnung erhielten die Grünen 31 Prozent der Stimmen, die CDU 23, die SPD 12 sowie AfD und FDP jeweils 11,5 Prozent. Kretschmann ist seit 2011 im Amt. 7,7 Millionen Menschen waren in dem Bundesland zur Wahl aufgerufen. Gleiches Bild wie in Rheinland-Pfalz: Auch hier stimmten viele per Brief ab. 2016 waren es 21 Prozent, in diesem Jahr dürfte der Wert deutlich höher liegen. Die Zahl der Personen, die in Baden-Württemberg diesmal zum ersten Mal wahlberechtigt war, lag bei rund 500.000.

Der Auftakt des deutschen Superwahljahres auf Länderebene wird nur teilweise als Stimmungsbarometer für die Bundespolitik angesehen, schließlich sind die Themen bei Landtagswahlen in hohem Maße regional geprägt. Dennoch war erwartet worden, dass natürlich auch die Pandemiepolitik sowie Zustimmung beziehungsweise Ablehnung derer das Wahlverhalten der Bevölkerung beeinflussen würde.