Raubüberfall auf französischen Ex-Minister Bernard Tapie

In Frankreich ist der ehemalige Minister Bernard Tapie überfallen worden - eine der schillernsten Persönlichkeiten des Landes. Nach Angaben der Polizei wurden Tapie und seine Frau in ihrem Haus in der Nähe von Paris im Schlaf überrascht. Die Eindringlinge hätten das Ehepaar geschlagen mit Elektrokabeln gefesselt und seien dann geflohen. Die Ehefrau konnte sich offenbar selbst befreien und die Polizei alarmieren.

"Die Diebe waren sehr gewalttätig, weil es nicht viel zu holen gab. Tapie und seine Frau sind natürlich mitgenommen und schockiert. Aber sie haben sich aufgerappelt und alles ganz gut verkraftet", sagte Guy Geoffroy, Bürgermeister von Combs-la-Ville.

Außerhalb Frankreichs ist Tape vor allem als jahrelanger Mehrheitseigner von Adidas bekannt. In Frankreich war er in mehrere Skandale verwickelt, unter anderem in den Schmiergeldskandal um den Verein Olympique Marseille.