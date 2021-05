Weiße Kittel in Wut: "Viele von uns haben auf Urlaub verzichtet"

Nicht nur Applaus, sondern mehr Geld und Anerkennung haben am Samstag in Brüssel MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens gefordert. Rund 1.500 Personen nahmen an der Demonstration teil.

Viele von ihnen befürchten, dass wegen sinkender Infektionszahlen die Probleme des Gesundheitspersonals in Vergessenheit geraten, erklärt Assistenzärztin Justine Lombard.

"Ja, wir sind müde, weil die Covid-Krise zu mehr Arbeitsstunden im Krankenhaus geführt hat, es weniger Stunden zum Ausruhen gab. Viele haben auf Urlaub verzichtet, um sich um die Patienten zu kümmern. Das war normal und jeder war froh, das zu tun, weil das unser Job ist. Dazu haben wir uns verpflichtet. Aber die Leute müssen einsehen, dass diese Situation nicht länger andauern kann."

Demo in Brüssel NICOLAS MAETERLINCK/AFP

Ähnliche Demonstrationen fanden Frankreich, Italien und Spanien statt. In Madrid hatte Plattform "Marea Blanca" (Weiße Flut), der rund 60 Organisationen angehören, zum Protest aufgerufen.

Sie forderten mehr Investitionen in das öffentliche Gesundheitssystem und universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung.