Anders als die Schweiz und Österreich hat Deutschland ganz Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt. Zudem ist Zypern nun als Hochinzidenzgebiet eingestuft - wie zuvor schon Portugal und Großbritannien.

Die Zahl der Neuinfektionen war in Spanien in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit über 200 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Am Donnerstag hat Frankreichs Europaminister vor Reisen nach Portugal und Spanien gewarnt - und erklärt, dass wer noch nicht gebucht habe, nicht dorthin reisen solle.

Auch auf der Karte der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC erschien Spanien zuletzt in ROT.

Allerdings sehen Österreich und die Schweiz Spanien derzeit nicht als Risikogebiete an. Doch die NZZ meldet, dass junge Leute nach Reisen und Feiern z.B. in Barcelona infiziert nach Zürich und andere Orte in der Schweiz zurückgekehrt sind.

Großbritannien hat die Regeln für Rückreisende aus Spanien gerade erst gelockert.