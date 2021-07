Olympische Spiele Tokyo 2020: Dressel siegt in Weltrekordzeit

Großbritannien hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Mixed-Triathlon-Staffel gewonnen. Das Team in der Besetzung Georgia Taylor-Brown, Jessica Learmonth, Alex Yee und Jonathan Brownlee siegte vor den USA und Frankreich.

Weltrekord im Schwimmen

Der US-Amerikaner Caeleb Dressel hat mit einem Weltrekord Gold über 100 Meter Schmetterling gewonnen. Dressel schaffte die Strecke in 49.45 Sekunden, fünf Hunderterstel schneller als der bisherige Weltrekord, den er selbst vor zwei Jahren aufgestellt hatte.

Katie Ledecky aus den USA hat über 800 Meter Freistil ihre zweite Goldmedaille in Tokio geholt. Es war bereits das sechste Gold in ihrer Karriere. Zweite wurde die Australierin Ariarne Titmus, Bronze ging an Simona Quadarella aus Italien.

Herzschlagfinale im Trap-Schießen

Im Trap-Schießen hat S panien gegen San Marino gewonnen. In dem sehr knappen finale siegten Alberto Fernandez und Fatima Galvez mit 41 zu 40 gegen Gian Marco Berti und Alessandra Perilli.

Yunxiu Lu aus China hat Gold im RS:X Windsurfen gewonnen. Sie siegte vor Charline Picon aus Frankreich und der Britin Emma Wilson