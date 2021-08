Viele Tote bei Waldbränden in Algerien

Bei Waldbränden in Algerien sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen mindestens 25 Soldaten. Zwei weitere seien schwer verletzt worden, teilte die Zivilschutzbehörde des nordafrikanischen Landes mit. Die Feuer seien in der Region Tizi Ouzou rund 150 Kilometer östlich der Hauptstadt Algier ausgebrochen. Häuser wurden in Schutt und Asche gelegt. Feuerwehrleute kämpfen bei glühenden Temperaturen und Trockenheit gegen mehr als 30 Brände an. Algerien kämpft mit schwerem Wassermangel.