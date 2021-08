Wer rettet die Menschen aus Afghanistan? Euronews am Abend am 23.08.

🌏 Guten Abend!

✈️ Wie weiter nach der Machtübernahme durch die Taliban? "In Afghanistan geht es nicht um Tage, es geht um Stunden" - das sagt der britische Verteidigungsminister zur dramatischen Lage am Flughafen Kabul.

🔴 Die Taliban drängen darauf, dass die USA wirklich bis zum Ende des Monats abziehen - und sie drohen.

🇷🇺 🇺🇦 Vor 7 Jahren hat Russland die Krim besetzt. Was nun?

😷 Wie groß ist die Covid-19-Gefahr für die Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics in Tokio?

😎 In Barcelona haben Feierwütige das Ende der Ausgangssperre gefeiert - die Corona-Lage in Europa.

👮🏼‍♂️ Die Polizei warnt: In Darmstadt haben sich sieben Personen an der TU Darmstadt vergiftet - ein Mensch schwebte in Lebensgefahr.

