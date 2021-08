Bundeswehr: Afghanistan-Luftbrücke beendet - Maas: „Arbeit geht weiter“

Die deutsche Bundeswehr hat ihre Afghanistan-Luftbrücke beendet. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wurden auf diese Weise rund 5300 Menschen, darunter mehr als 500 deutsche Staatsangehörige, ausgeflogen und über Taschkent nach Deutschland gebracht.

Die Anschläge am Flughafen von Kabul ereigneten sich Minuten vor dem Abheben der letzten Bundeswehr-Maschinen, so Außenminister Heiko Maas.

Maas: Auch Gespräche mit den Taliban

„Die militärische Evakuierung ist nun beendet, aber unsere Arbeit geht weiter. Und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen“, sagte Maas. „Dazu führen wir Gespräche mit verschiedenen Partnern und ja, auch mit den Taliban, zum Beispiel über den Weiterbetrieb des Flughafens, damit in Zukunft auch wieder zivile Flüge möglich sein werden“, erläuterte der deutsche Außenminister.

Maas will in den kommenden Tagen Gespräche in Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan, Katar und in der Türkei führen, damit - so schrieb Maas wörtlich – „Afghaninnen und Afghanen von der Grenze schnell und sicher zu unseren Botschaften gelangen können“.