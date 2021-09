Frauen in Lateinamerika fordern Recht auf Abtreibung

no comment

Tausende Frauen sind in Lateinamerika auf die Straße gegangen, um ihr Recht auf Abtreibung einzufordern. Schwangerschaftsabbrüche sind in den meisten Ländern der Region verboten. Hunderte von Frauen in mehreren lateinamerikanischen Ländern sind aufgrund drakonischer Gesetze wegen Abtreibungen im Gefängnis.

Slogans waren "Legale Abtreibung jetzt" oder "Recht auf Entscheidung" - ihr Symbol waren grüne Schals, die für die weltweite Bewegung für die Entkriminalisierung der Abtreibung stehen.

Es gab Proteste in El Salvador, Chile, Peru, Mexiko und Kolumbien.

In El Salvador demonstrierten hunderte Frauen für das Recht auf Abtreibung, indem sie dem Kongress einen Vorschlag zur Legalisierung der Abtreibung in bestimmten Fällen unterbreiteten. Abtreibung ist in dem Land vollständig verboten und wird hart bestraft, Präsident Nayib Bukele hat sich strikt gegen Abtreibungsrechte ausgesprochen.

Die Frauen, die grüne Schals um den Hals trugen, versammelten sich in einem Park im Südwesten von San Salvador. Die Demonstration fand am globalen Aktionstag für einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch statt.

Viele trugen Plakate mit Slogans wie "Wir alle haben das Recht, über unser Leben zu entscheiden", während auf einem großen grünen Transparent zu lesen war: "Entscheiden ist mein Recht, legaler Schwangerschaftsabbruch jetzt".

Präsident Bukele hatte Mitte September einen von seiner eigenen Regierung ausgearbeiteten Vorschlag für eine Verfassungsreform zurückgezogen, der die Legalisierung von Abtreibungen aus medizinischen Gründen vorsah.

"Damit kein Zweifel aufkommt, habe ich beschlossen, keine Reform eines Artikels vorzuschlagen, der mit dem Recht auf Leben (ab dem Moment der Empfängnis), mit der Ehe (unter Beibehaltung des ursprünglichen Entwurfs, ein Mann und eine Frau) oder mit der Euthanasie zu tun hat", schrieb der Präsident seinerzeit auf Twitter.