Stimmt Italien bald über eine Legalisierung von Sterbehilfe ab?

Italien bewegt sich auf eine Legalisierung von Sterbehilfe zu. Eine Petition, die die teilweise Aufhebung von Artikel 579 des italienischen Strafgesetzbuches fordert - der aktive Sterbehilfe de facto verbietet - hat über eine Million Unterschriften gesammelt und damit die für ein Referendum erforderliche Schwelle von 500.000 überschritten.

Für ein Land mit tiefen katholischen Wurzeln, ist Euthanasie - eine Praxis, die von der kirchlichen Lehre verurteilt wird - seit langem ein sehr kontroverses Thema.

Sollte das italienische Verfassungsgericht die Petition genehmigen, könnte es im nächsten Jahr zu einem Referendum kommen.

Was ist der Hintergrund der Debatte in Italien?

Aktive Sterbehilfe, d. h. die absichtliche Verabreichung von Medikamenten durch einen Arzt, um das Leben eines unheilbar kranken Patienten zu beenden, ist nach italienischem Recht nicht erlaubt.

Artikel 579 des Strafgesetzbuchs verbietet ausdrücklich, "den Tod eines Menschen mit dessen Zustimmung herbeizuführen", während Artikel 580 die Beihilfe zum Suizid verbietet. Das derzeitige Strafmaß beträgt sechs bis 15 Jahre Gefängnis für den ersten Fall und fünf bis 12 Jahre für den zweiten Fall.

Passive Euthanasie - bei der einem unheilbar kranken Patienten absichtlich lebensrettende Behandlungen vorenthalten werden - ist jedoch legal und in der italienischen Verfassung verankert. Dort heißt es, dass "niemand gezwungen werden kann, eine bestimmte medizinische Behandlung zu erhalten, es sei denn, er wird vom Gesetz dazu aufgefordert".

Italien ist zwar ein säkularer Staat, doch der katholische Einfluss durchdringt alle Aspekte der Gesellschaft und der Kultur des Landes und hat somit einen tiefgreifenden - wenn auch schwächer werdenden - Einfluss auf die öffene Meinung.

Nach Ansicht der katholischen Kirche - die sich 1980 direkt mit dem Thema befasst hat - stellt Euthanasie ein "Verbrechen gegen Gott" und "das Leben" dar und ist eine "an sich böse Handlung". Der Grund dafür ist der Grundsatz der "Heiligkeit des Lebens", der im Mittelpunkt der katholischen Lehre steht und nach dem jedes menschliche Leben als heilig und unantastbar angesehen wird.

"Diese Wegwerfkultur hat uns gezeichnet. Und sie prägt die Jungen und die Alten. Sie hat einen starken Einfluss auf eine der Tragödien der heutigen europäischen Kultur", erklärte Papst Franziskus Anfang des Monats mit Blick auf die Abtreibung und die zunehmenden Forderungen nach Legalisierung der Sterbehilfe in verschiedenen europäischen Ländern.

Es überrascht daher nicht, dass Sterbehilfe in einem Land, in dem sich fast 80 % der Bevölkerung als katholisch bezeichnen, ein kontroverses Thema ist.

Die Radikale Partei (Partito Radicale) - seit Jahrzehnten an der Spitze der sozial fortschrittlichen Kämpfe in Italien - hatte wiederholt das Recht auf aktive Sterbehilfe gefordert, jedoch ohne Erfolg. Eine Studie vom Dezember 2019 zeigte, dass die Mehrheit der italienischen Ärzte gegen die Legalisierung von Sterbehilfe und assistiertem Suizid ist.

Die öffentliche Meinung zu diesem Thema hat sich jedoch im Laufe der Zeit gewandelt: In einer Umfrage aus dem Jahr 2019 sprachen sich 92 % der Italiener für die Sterbehilfe aus, 1997 waren es noch 58 %.

Darüber hinaus hat ein Grundsatzurteil des Verfassungsgerichts vom 25. September 2019 - im Anschluss an den Fall von Fabiano Antoniani ("DJ Fabo"), einem Discjockey in den Vierzigern, der nach einem Autounfall im Jahr 2014 schwer behindert war und sich drei Jahre später für den Tod in einer Schweizer Klinik entschied - die Beihilfe zum Suizid in bestimmten spezifischen und extremen Fällen erlaubt und damit die Situation verkompliziert und einen neuen Präzedenzfall geschaffen.

Was Befürworter einer Legalisierung von Sterbehilfe sagen

Die Vereinigung wurde 2002 von ihrem Namensgeber, dem Politiker der Radikalen Partei, Luca Coscioni, gegründet, um sich für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere im Bereich der embryonalen Stammzellen, einzusetzen.

Coscioni selbst starb 2006 im Alter von 38 Jahren an Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Ein Jahr zuvor hatte eine Petition zur Aufhebung des italienischen Gesetzes, das die Stammzellenforschung einschränkt, ein Referendum zur Folge, das jedoch an der 50 %igen Wahlbeteiligung scheiterte.

Nach Ansicht von Marco Cappato, dem Schatzmeister des Vereins Luca Coscioni und ehemaligen radikalen Abgeordneten und Mitglied des Europäischen Parlaments, ist der Erfolg der Sterbehilfe-Petition ein Zeichen dafür, wie stark das Thema in der Öffentlichkeit verankert ist.

"Die Menschen, die sich um die Leidenden kümmern, haben direkt erfahren, wie wichtig es ist, bis zum Ende frei über das eigene Leben entscheiden zu können", sagte er Euronews.

Cappato wurde 2019 von der italienischen Justiz angeklagt, nachdem er Fabiano Antoniani bei seiner Reise in die Schweiz geholfen hatte, wurde aber am 23. Dezember desselben Jahres freigesprochen.

Nach 17 Jahren im Koma ist Eluana Englaro (38) im Feburar 2009 gestorben. Ihr Fall hatte eine längere Debatte zu Sterbehilfe in Italien ausgelöst. PAOLO GIOVANNINI/AP

"Der Erfolg des Referendums Eutanasia Legale ist außergewöhnlich", fügte er hinzu. "Es ist ein Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit den Politikern in Sachen Bürgerrechte und Freiheiten voraus ist."

Cappatos Anliegen wurde von einer Reihe von Prominenten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt, darunter die Social-Media-Influencerin Chiara Ferragni, der Rapper Fedez, der Anti-Mafia-Aktivist Roberto Saviano, der Rocksänger Vasco Rossi und die TV-Moderatorin Selvaggia Lucarelli.

Der assistierte Suizid ist eine kostspielige Angelegenheit: Wer das Land verlassen möchte, um in einer Klinik zu sterben, muss vor allem in der benachbarten Schweiz rund 10 000 Euro bezahlen.

Das Argument gegen die Legalisierung der Sterbehilfe in Italien

Den Bemühungen der Euthanasiebefürworter stehen der Vatikan und eine Reihe von katholischen und anderen Organisationen gegenüber, die die Legalisierung der Euthanasie als "Niederlage der Menschheit" verurteilen, wie der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Gualtiero Bassetti, erklärte.

"Euthanasie und die Referendumskampagne, die ihr vorausgeht, ist die Leugnung des Wertes des menschlichen Lebens in Momenten extremer Schwäche", sagte Marina Casini Bandini, die Vorsitzende der italienischen Bewegung für das Leben, gegenüber Euronews.

Die Bewegung setzt sich seit 1975 gegen Abtreibung, Euthanasie und künstliche Befruchtung sowie eine Vielzahl anderer sozialer und ethischer Themen ein und hat ihre tiefe Besorgnis über die Aussicht auf ein Referendum in dieser Angelegenheit zum Ausdruck gebracht.

Sterbehilfe - ein Produkt der "Wegwerfkultur"?

In Anlehnung an die Worte von Papst Franziskus verurteilte sie außerdem die "Wegwerfkultur", die sie als Sinnbild für die heutige Gesellschaft betrachtet.

"Die Leute reden von Selbstbestimmung, aber das ist nur ein Deckmantel", beklagte sie. "Es ist alles Teil eines Kontextes von Angst, Ignoranz, Einsamkeit, fehlender Hilfe [und] einem Mangel an angemessenen Antworten auf die wirklichen Bedürfnisse der Kranken und ihrer Familien".

Für Menschen wie Bandini und viele andere in der katholischen Kirche - einschließlich der Ärzte selbst - sollte das Hauptaugenmerk auf der palliativen Versorgung von Menschen in Not liegen.

"Wenn es unmöglich ist, jemanden zu heilen, bleibt es eine Pflicht, ihn zu behandeln", sagte der Anästhesist Simone Pizzi , der die Forderung des Gesetzes 38/2010 nach palliativen Behandlungen unterstützt. "Wir müssen den Kranken alles bieten, was uns zur Verfügung steht, damit ihre Würde respektiert wird und sie weiterleben können".

Bandini schloss: "Der wahre Kampf, auch wenn er sich als Ergebnis dieser langen Periode des sozialen und kulturellen Wandels entfaltet, besteht darin, den Wert jedes Menschen, ob gesund oder krank, zu erhöhen."

Wird es ein Referendum über die Legalisierung in Italien geben?

Während die Debatte tobt, läuft die Frist für den Abschluss der Petition am Donnerstag (30. September) ab. Danach wird der Kassationsgerichtshof die Unterschriften prüfen, bevor das Verfassungsgericht die Zulässigkeit eines Referendums prüft.

Gegenwärtig scheint es wahrscheinlich, dass ein Referendum über die teilweise Aufhebung von Artikel 579 irgendwann im nächsten Jahr, wahrscheinlich im Frühjahr, stattfinden wird.

Der Rechtsanwalt und Verfassungsexperte Marco Ladu, der sich selbst für legale Sterbehilfe ausspricht, wies jedoch darauf hin, dass der Weg zu einer Volksabstimmung möglicherweise nicht so glatt ist, wie viele glauben.

"Wir dürfen nicht automatisch davon ausgehen, dass das Referendum die Bedingungen des Verfassungsgerichts für die Zulässigkeit erfüllt", sagte er Euronews. "Die vorgeschlagene Referendumsfrage öffnet den Weg für die Entkriminalisierung des Mordes an einer einwilligenden Partei in jeder Situation, was somit als Mangel an der notwendigen Balance zwischen den verschiedenen verfassungsmäßigen Rechten angesehen werden könnte."

Auch wenn die Zukunft der Petition - und ob sie die größte Hürde vor dem Verfassungsgericht nimmt - noch offen ist, so stellt sie doch die größte öffentliche Unterstützung für die Sterbehilfe in Italien dar und hat das Land der Legalisierung zweifellos einen Schritt näher gebracht.

Noch sicherer ist, dass die laufende Debatte - über ein Thema, das Italien bis ins katholische Herz erschüttert - wahrscheinlich nicht so bald beendet ist.