Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (24) spielt am Sonntag in Indian Wells gegen US-Tennisprofi Mackenzie McDonald (26). Kurz vor dem Turnier wurde bekannt, dass die ATP, "Association of Tennis Professionals" Ermittlungen eingeleitet hat wegen der Gewalt-Vorwürfe von Zverevs ehemaliger Partnerin Olga Scharypowa (24) vom vergangenen Jahr.

In einer offiziellen Mitteilung hat der Hamburger dies begrüßt. Die Beschuldigungen hatte Alexander Zverev zuvor aber zurückgewiesen.

Doch jetzt erregt ein Instagram-Foto Aufmerksamkeit. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel", schreibt die Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla (32) zu einem Bild, das sie am Strand eng umschlungen mit Alexander Zverev zeigt.

Bis Juni 2021 war Sophia Thomalla offiziell mit dem Fußballer Loris Karius (28) zusammen. Laut Medienberichten kennen sich Thomalla und Zverev aber schon seit einigen Jahren.

Die Reaktion von Alexander Zverev in den USA bei einer Frage nach Sophia Thomalla war nicht ganz eindeutig: "Sie ist ganz nett", sagte er - mit einem Lachen im Gesicht.

Im März hatte die Ex-Freundin und ehemalige "Germany's next Topmodel"-Bewerberin Brenda Patea die gemeinsame Tochter geboren.