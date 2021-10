Dinosaurierskelett in Paris versteigert - 6,6 Mio. Euro für "Big John"

In einem Pariser Auktionshaus ist das Skelett eines Dinosauriers für 6,6 Millionen Euro an einen unbekannten Bieter versteigert worden. Es ist das größte Triceratops-Skelett der Welt, bekannt als "Big John", nach dem Besitzer des Grundstücks in South Dakota, auf dem es gefunden wurde.

"Big John" wird auf ein Alter von über 66 Millionen Jahren geschätzt und ist fast 3 Meter hoch und über 7 Meter lang. Das Skelett ist bis zu 60 Prozent erhalten und wurde von italienischen Spezialisten in Triest zusammengesetzt.

Der private Sammler setzte sich gegen zehn andere Bieter durch, von denen vor allem drei den Preis in den letzten Minuten der Auktion in die Höhe trieben, so das Auktionshaus Binoche und Giquello.