Dinosaurier-Auktionen sind auf dem Kunstmarkt nach wie vor selten. Doch Barry wird voraussichtlich Rekorde brechen.

Ein ungewöhnlich gut erhaltenes Dinosaurierskelett, ein Camptosaurus, bekannt als Barry, wird im kommenden Monat in Paris unter den Hammer kommen.

Der Dinosaurier stammt aus der späten Jurazeit vor etwa 150 Millionen Jahren. Das Skelett wird Mitte Oktober vor der Versteigerung der Öffentlichkeit präsentiert und soll bis zu 1,2 Millionen Euro einbringen.

Der in den 1990er Jahren im US-Bundesstaat Wyoming entdeckte Dinosaurier wurde im Jahr 2000 von dem Paläontologen Barry James - daher der Name Barry - restauriert. Das italienische Labor Zoic, das Barry im vergangenen Jahr erworben hat, hat weitere Restaurierungsarbeiten an dem 2,10 Meter hohen und 5 Meter langen Skelett durchgeführt.

"Es handelt sich um ein extrem gut erhaltenes Exemplar, das sehr selten ist", sagt Alexandre Giquello vom Pariser Auktionshaus Hotel Drouot, wo die Versteigerung stattfindet. Der Schädel sei zu 90 Prozent vollständig, der Rest des Dinosaurierskeletts zu 80 Prozent. Dinosaurier-Exemplare auf dem Kunstmarkt seien nach wie vor selten, so Giquello. Sie würden weltweit höchstens ein paar Mal pro Jahr verkauft.