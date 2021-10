no comment

In Indonesien haben die Behörden mit einer ungewöhnlichen Methode versucht, Jobbewerber:innen die Anspannung bei einem Einstellungsstest zu nehmen. Sie verkleideten sich als Figuren aus dem Netflix-Serienhit"Squid Game", fragten nach den Papieren der Bewerber:innen und scannten diese an Metalldetektoren. Das Rollenspiel sollte die angespannte Atmosphäre lockern, so ein Behördenleiter. Die Einstellungstests waren für zukünftige Gefängniswärter:innen und Inspektoren bei der Einwanderungsbehörde.