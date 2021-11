Nach 20 Monaten Zwangspause dürfen australische Staatsangehörige mit vollständiger Impfung gegen Covid-19 wieder ohne die zweiwöchige Hotel-Quarantäne in ihre Heimat zurückkehren.

Dies gilt auch für Einreisende mit Wohnsitz in Australien. Zugelassen sind Ankünfte in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria sowie in der Hauptstadtregion Australian Capital Territory. Dort sind 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Am Flughafen Sydney kam es zu emotionalen Augenblicken und Familienzusammenführungen. Einige Großeltern sahen erstmals ihre Enkel. Paare umarmten sich innig nach manchmal jahrelanger Zwangstrennung.

Bislang waren australischen Staatsangehörigen Rückreisen nur in Ausnahmefällen möglich. Dazu bedurfte es einer komplizierten Sondergenehmigung und einer kostspieligen Zwangsquarantäne in extra dafür vorgesehenen Hotels.

Wann sich Australien wieder für Urlaubende öffnet, steht noch in den Sternen. Allerdings sind Einreisen aus dem Nachbarland Neuseeland wieder erlaubt.