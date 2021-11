Die "Wonder of the Seas" ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Nach zwei Jahren Bauzeit verlässt sie den Hafen von Saint-Nazaire, um nach einem Zwischenstopp in Marseille wird sie 2022 Richtung Bahamas in See stechen. Der Mega-Liner der “Oasis”-Klasse misst 362 Meter, auf 18 Decks ist Platz für bis zu 5.700 Gäste.