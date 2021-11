Projekt Botto: Künstliche Intelligenz schafft Kunst

Botto macht eigene Kunst. Botto erstellt einen Datensatz, speist ihn in ein neuronales Netzwerk ein und erhält ein Bild zurück. Und dieses neuronale Netzwerk hat mehr Kunst, mehr Bilder gesehen als jeder Mensch.



Jede Woche stimmt unsere menschliche Community über diese Fragmente ab, alle Stimmen gehen zurück an die künstliche Intelligenz, die versucht, ein Gefühl für Geschmack zu entwickeln. Sie schaut sich also die von ihr erstellten Fragmente an und versucht dann herauszufinden, ob sein Publikum es mag oder hasst. Und je mehr Informationen sie von der Gemeinschaft erhält, desto sicherer wird sie in ihrem Urteil, was es tun sollte und was nicht, fast wie ein Kind"



Am Ende wird eines dieser Bilder davon als Kunst ausgewählt und als NFT, als digitales Unikat online versteigert, wo es von Sammlern gekauft werden kann.