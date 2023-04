Ist das Kunst? KI produziert Bilder aus Bildern

Künstliche Intelligenz ist dabei, das Internet und die Kunstproduktion gleichzeitig zu verändern. KI kann sich selbst auf eine riesige Sammlung digitalisierter Kunstwerke trainieren, um neue Bilder zu erzeugen.

Aber sind diese Bilder wirklich Kunst, und wem gehören sie? Das ist eine anhaltende Debatte in der Kunstwelt.

Während die einen die sich rasch entwickelnde Technologie begrüßen, sind andere nicht begeistert. Kritiker behaupten, die KI kopiere und verarbeite Millionen von urheberrechtlich geschützten Bildern, ohne eine Lizenz zur Schaffung eigener Kunst zu besitzen.

Einige Künstler, die hinter KI-Kunstwerken stehen, stellen ihre Werke in kalifornischen Museen aus. In Los Angeles werden die Kunstwerke des türkischstämmigen Refik Anadol in der Jeffrey Deitch Art Gallery ausgestellt.

Die Arbeit verwandelt öffentlich zugängliche Bilder in bewegte, abstrakte digitale Werke auf riesigen Monitoren. Anadol sagt, dass er und sein Team die verwendeten Daten sorgfältig kuratieren, um sicherzustellen, dass es keine Urheberrechtsprobleme gibt, und er betont, dass seine Arbeit "KI-unterstützt" und nicht "KI-generiert" ist, wobei sein Team immer noch die Kontrolle über das endgültige Werk hat.

"Die Arbeit arbeitet mit generativer KI und verwendet einen eigenen Algorithmus, den ich in den letzten 10 Jahren entwickelt habe. Und da ich den Begriff 'Datenmalerei' geprägt habe, versuche ich, Kunstwerke mit Algorithmen des maschinellen Lernens, insbesondere mit KI, zu schaffen", so Anadol.

In San Francisco, dem Zentrum der aktuellen KI-Entwicklung, verfolgt das Misalignment Museum einen anderen Ansatz. Die Ausstellung stellt sich eine postapokalyptische Welt vor, in der sich die KI für die "Zerstörung der Menschheit" entschuldigt.

"Das Museum ist vor allem mit Kunst gefüllt, die zeigt, wozu die KI-Technologie in der Lage ist", sagt Audrey Kim, Gründerin und Kuratorin des Misalignment Museum.

Das Museum im angesagten Mission District der Stadt zeigt Kunstwerke, die von "Spambots" geschaffen wurden - bis hin zu einer endlosen Unterhaltung zwischen Chatbots, die die Stimmen des deutschen Regisseurs Werner Herzog und des slowenischen Philosophen Slavoj Zizek imitieren.

Einige Künstler der "alten Schule", wie die in Oakland lebende, in Indien geborene Malerin Sukanya Sakar, ziehen es vor, die positive Seite der technologiegestützten Kunst zu sehen, hoffen aber, dass künftige kommerzielle Anwendungen so eingestellt werden können, dass sich die Künstler noch dagegen entscheiden können.

"Es gibt Künstler, die über Monate und Wochen hinweg malen. Aber es gibt immer einen Unterschied zwischen einem handgezeichneten Gemälde und einem KI-generierten Bild. Ich hoffe, dass Kunstliebhaber diesen Unterschied erkennen und Kunst kaufen oder über Kunst denken wie: OK, das ist gut durchdachte Kunst im Gegensatz zu KI-generierter Kunst."

Sarkar sagt auch, dass KI-Kunst oft amateurhaft aussieht und immer noch Schwierigkeiten hat, bestimmte Objekte und Körperteile, wie Finger und Füße, zu replizieren. Sie glaubt, dass es immer einen Platz für Kunst geben wird, die von Menschenhand gemacht wird.

Die Ausstellung "Refik Anadol: Living Paintings" läuft bis zum 29. April in der Jeffrey Deitch Gallery in Los Angeles. Das Misalignment Museum in San Francisco ist bis zum 1. Mai geöffnet.