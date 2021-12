Omikron-Flutwelle in Frankreich: 208.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

In den letzten 24 Stunden sind in Frankreich etwa 208.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus den jüngsten Zahlen hervor, die der französische Gesundheitsminister Olivier Véran vorgestellt hat.

Es seien "Zahlen, die einen schwindelig machen", wie Véran bei einer Anhörung in der Nationalversammlung bekannt gab. Schon am Vortag hatte das Ministerium fast 180.000 Covid-19-Infektionen in 24 Stunden gemeldet, auch diese Zahl bereits ein Rekord.

Man habe es mit "zwei Feinden" zu tun. Zum einen kämpfe man noch mit der Delta-Variante des Virus, zum anderen überrolle die Omikron-Variante das Land:

"Angesichts der Zahlen, die wir seit einigen Tagen verzeichnen, würde ich von einer Flutwelle sprechen", bekräftigte Véran.

Angesichts der explosionsartigen Zunahme der Ansteckungen seien "10 Prozent der französischen Bevölkerung Kontaktfälle".

Ungeimpfte hätten "kaum eine Chance", mit einem blauen Auge davon zu kommen. Das Virus zirkuliere zu stark, kommentierte Véran mit belegter Stimme.