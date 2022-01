Omikron wütet und einige in Deutschland auch: Euronews am Abend 04.01.

😮 Guten Abend!

😷 In Frankreich hat an diesem Montag wieder die Schule begonnen. Und am Dienstag wurde mit einer schier unglaublichen Tageszahl an Neuinfektionen gerechnet.

🦠Und wie ist das mit der neuen Variante, die in Marseille entdeckt wurde?

🔴Proteste gegen die Corona-Regeln in Deutschland mit 17.000 Menschen in Thüringen, 50.000 in Baden-Württemberg.

🙂In Dänemark liegt die 7-Tage-Inzidenz bei fast 2.000, aber es gibt Omikron-Optimismus.

🐄🐏In den Niederlanden gibt es zwölf Mal soviele Nutztiere wie Menschen. Das soll nicht so bleiben.

🔴Eine gescheiterte Karriere im Silicon Valley: Elizabeth Holmes ist schuldig gesprochen worden.

💉Ziemlich erstaunlich: Novak Djokovic verteidigt seinen Titel bei den AUSTRALIAN OPEN in Melbourne - offenbar ungeimpft.

🌿Ein Start-up freut sich auf die erste legale Cannabis-Ernte in Deutschland.

