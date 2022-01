Nach dem Angriff auf ein Gefängnis in der syrischen Stadt Al-Hassaka gibt es weiterhin heftigen Gefechte. Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats hatten am vergangenen Donnerstag die Einrichtung gestürmt, in der Tausende von Extremisten festgehalten werden. Außerhalb des Gefängnisses explodierte eine Autobombe.

Bei dem schwersten Angriff von IS-Milizen in den vergangenen drei Jahren wurden 89 Menschen getötet, darunter 56 Dschihadisten. Wie viele der Insassen flüchten konnten, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen 130 Menschen wieder gefasst worden sein.

Die Region im Nordosten Syriens wird vom syrischen Kurden kontrolliert. Ein Sprecher erklärte, dass der größte Teil des Gefängnisses wieder unter Kontrolle der kurdischen Sicherheitskräfte sei.

Die andauernden Gefechte sorgen dafür, dass die Zivilbevölkerung in der Region die Flucht ergreift. Tausende Familien flüchteten trotz eisigen Temperaturen zu Verwandten in anderen Landesteilen. Doch nicht alle der Vertriebenen wissen, wohin sie gehen sollen.