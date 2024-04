Von Euronews

Im Iran hat es in der Nacht Explosionen gegeben. Laut US-amerikanischen Medien habe Israel das Land mit Raketen angegriffen. Zuvor gab es Warnungen aus dem Iran, solle Israel das Land attackieren.

Israel hat in der Nacht offenbar den Iran angegriffen. Das melden übereinstimmend mehrere US-Medien, wie die Sender ABC News, MSNBC und Fox News unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Laut Fox News, das sich auf eine Quelle beim Militär berief, habe es sich um einen "begrenzten Angriff" gehandelt. Die USA seien nicht beteiligt gewesen, außerdem hätten die Israelis die US-Regierung vorab informiert.

Explosionen bei Isfahan

Den Berichten zufolge seien Ziele im Iran mit mehreren Raketen beschossen worden. Im Land wurden Explosionen gemeldet, wie etwa bei Isfahan. Über der Stadt habe es "Explosionen" gegeben, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete. Das iranische Staatsfernsehen bestätigte, dass "laute Geräusche" zu hören gewesen seien. Israelische Verteidigungsbeamte bestätigten gegenüber der "New York Times" den Angriff.

Laut CBS News sind keine Nuklearanlagen getroffen worden. Ziel der Angriffe sei der Flughafen von Isfahan gewesen, wo sich F-14 Tomcats-Bomber befinden, die noch aus der Zeit vor der Revolution von 1979 stammen.

Der Iran selbst meldete, am Morgen in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert zu haben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, seien Flugabwehrraketen abgefeuert worden.

Der Iran hatte Israel zuvor deutlich gewarnt – im Falle eines Angriffs werde es Reaktionen auf "höchstem Niveau" geben. Außenminister Hussein Amirabdollahian sagte am Donnerstag (Ortszeit) am Sitz des UN-Sicherheitsrats in New York in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN, dass "unsere nächste Reaktion sofort und auf höchstem Niveau" erfolgen werde, falls "das israelische Regime erneut zum Abenteurertum übergeht und gegen die Interessen des Irans vorgeht".