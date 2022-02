Amazongründer Bezos: Rotterdamer Brücke soll Milliardärsjacht weichen

Diese Brücke in Rotterdam in den Niederlanden stört eine 430 Millionen Euro teure Yacht auf ihrem Weg von der Werft ins Meer. Nach Medienberichten soll Amazon-Gründer und US-Milliardär Jeff Bezos Auftraggeber des Schiffes sein. Er will den Angaben zufolge auch die Rechnung für den Abbau und Wiederaufbau der Brücke übernehmen. Der Stadt solle er das aber schriftlich geben, meinte der Bürgermeister.

Die Koningshaven Brücke in Rotterdam ist 40 Meter hoch, Berichten zufolge aber zu niedrig für die Masten der Segeljacht, die im Osten der Stadt gebaut wird.

Le nouveau yacht de #JeffBezos est tellement grand que la mairie de #Rotterdam a indiqué que le De Hef Bridge pont historique de la ville sera démantelé pour permettre le passage du futur #yacht Y721 à 460 M d'€ , 127m de long, haut de 40m, en construction à Alblasserdam. pic.twitter.com/kDIJ79yBSr — Jm Dabo (@JanDabo) February 3, 2022

Viele Rotterdamer reagierten empört. Ein Mann sagt: "Unglaublich. Das soll wohl ein Aprilscherz sein." Und eine ältere Dame findet: "Das ist Wahnsinn. Für unsereins würde man so etwas nicht machen."

Die fast einhundert Jahre alte Koningshaven-Brücke geht über die Maas und steht unter Denkmalschutz.