Ungewöhnlich viele Lawinen in Tirol - 4 Tote in Spiss

In Tirol war es am Freitag zu ungewöhnlich vielen Lawinenabgängen gekommen, bis zum Nachmittag gingen dort am Freitag dreizehn Lawinen ab.

Im österreichischen Bundesland Tirol an der Grenze zur Schweiz sind bei einer Lawine vier Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person werde vermisst, teilte die Leitstelle der Einsatzkräfte am Freitag mit.

Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Spiss (Bezirk Landeck) an der Grenze zur Schweiz. Informationen zu Herkunft und Identität der Opfer waren zunächst nicht bekannt.

Mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Hilfskräfte suchten am Nachmittag den Lawinenkegel nach möglichen weiteren Verschütteten ab, sagte ein Polizeisprecher.

Ungewöhnlich hohe Lawinenaktivität

In Tirol war es am Freitag zu ungewöhnlich vielen Lawinenabgängen gekommen. Im beliebten Skiort Sölden verschüttete eine Lawine fünf Wintersportler auf einer gesicherten Piste. Sie wurden lebend geborgen.

Der Chef der Söldener Bergbahn erklärte gegenüber Medien, dass die Lawine offenbar von den Wintersportlern selbst im Gelände ausgelöst worden sei. Auf der Piste habe sich nach Informationen der Bergbahn sonst niemand befunden. Einen weiteren Lawinenabgang gab es außerdem in Aurach bei Kitzbühel.