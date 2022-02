Nach dem Flugzeugabsturz in Peru haben Rettungskräfte die Unglücksstelle untersucht. Es konnten keine Überlebenden geborgen werden. Alle sieben Menschen an Bord - unter ihnen drei niederländische, zwei peruanische und zwei chilenische Tourist:innen - starben beim Absturz.

Das kleine Flugzeug stürzte beim Flugplatz Maria Reiche in der Nähe der Stand Nazca ab. Der Polizei zufolge brach umgehend Feuer aus, als das Flugzeug auf den Boden prallte.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der bei Urlaubern beliebten Nazca-Linien - über 1500 riesige, nur aus der Luft sichtbare Scharrbilder (Geoglyphen) in der Wüste bei Nazca und Palpa in Peru.

Als Urheber der Linien gelten die Paracas- und die Nazca-Kultur. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Gegend liegt 450 Kilometer von der Hauptstadt entfert.