Mindestens 6 Tote nach Tropensturm Batsirai in Madagaskar

In Madagaskar sind mindestens sechs Menschen durch den tropischen Wirbelsturm Batsirai getötet worden. 48.000 Menschen auf der vor Afrikas Ostküste gelegenen Insel mussten in Notunterkünften untergebracht werden.

Der Sturm richtete schwere Verwüstungen an. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Strommasten und Bäume knickten um.

Hilfsorganisationen befürchten nachhaltige Schäden, da die Menschen dort noch immer unter den verheerenden Zerstörungen eines vorangegangenen Wirbelsturms leiden.

Amanda sagt: "Wir haben enorme Probleme hier. Wir brauchen Hilfe, und zwar nicht nur kurzfristig, nicht nur Nahrungsmittel. Das Essen ist an einem Tag verbraucht. Wir brauchen Dinge, die uns länger von Nutzen sein können, wie zum Beispiel Material zum Bau von stabilen Häusern."

Und Faby meint: "Viele Häuser sind einfach in sich zusammengefallen. So viele Menschen haben ihr Obdach verloren. So vieles wurde zerstört. Wo man hinschaut, alles ist zerstört."

Batsirai hatte am späten Samstagabend den Norden der Insel mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 235 Stundenkilometern erreicht und sich dann in der Nacht abgeschwächt.