Gibt es einen Hoffnungsschimmer bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine?

Zumindest die seit Tagen erwarteten humanitären Korridore sollten jetzt umgesetzt werden. In der besetzten Stadt Mariupol gibt es keinen Strom, kaum noch Wasser und so gut wie keine Gasversorgung mehr.

Der ukrainische Verhandlungschef Mikhailo Podolyak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte nach den Gesprächen mit der russischen Seite in Belarus: "Wir haben einige positive Ergebnisse in Bezug auf die Organisation der humanitären Korridore erhalten, sie sollen geändert werden, und wir werden eine effektivere Hilfe für die Menschen erhalten, die derzeit unter der Aggression Russlands leiden. Was die wichtigste politische Ebene betrifft, die einen Waffenstillstand, Versöhnung und ein Ende der Feindseligkeiten beinhaltet, so werden die intensiven Konsultationen fortgesetzt."

Der russische Verhandler Wladimir Medinsky erklärte: "Wir hoffen, dass diese Korridore ab diesem Dienstag endlich funktionieren. Die ukrainische Seite hat uns ihre Zusicherungen gegeben. Darüber hinaus wurden die Gespräche über die politischen und militärischen Aspekte fortgesetzt, aber es ist schwierig und zu früh, um etwas Positives zu berichten."

Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei geplant

Mit Unterstützung der Türkei haben sich der russische Außenminister Sergei Lawrow und Dmytro Kuleba aus der Ukraine darauf geeinigt, am Donnerstag in Antalya zu Gesprächen zusammenzukommen.

Selenskyj gibt sich weiter kämpferisch

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy ein Video aus seinem Büro in Kiew veröffentlicht, in dem er sagt, er habe vor nichts Angst und werde Kiew nicht verlassen.

Angesichts der russischen Militärstrategie, die auf Bombardierung und Belagerung ausgerichtet zu sein scheint, bereitet sich die ukrainische Hauptstadt auf einen massiven Angriff vor.