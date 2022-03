Kontakt zu Tschernobyl verloren - AKW unter Kontrolle Russlands

Die Atomaufsichtsbehörde IAEO in Wien hat den Kontakt zum von russischen Truppen kontrollierten stillgelegten Atomkraftwerk von Tschernobyl teilweise verloren.

Laut IAEO-Leiter Rafael Grossi funktioniert die Fernübertragung der Daten der in Tschernobyl installierten Überwachungssysteme nicht mehr.

Weil beim Einmarsch Russlands Panzer und andere Militärfahrzeuge in der Region unterwegs waren, wurde Ende Februar durch aufgewirbelten Staub eine erhöhte Radioaktivität in Tschernobyl registriert. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde will eigentlich vor Ort am havarierten AKW mit Vertretern Russlands und der Ukraine sprechen.

International beunruhigte auch der Beschuss der Atomanlage Saporischschja im Osten der Ukraine.