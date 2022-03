Eine Million Kinder auf der Flucht aus der Ukraine

no comment

Nur zwei Monate, nachdem sie sich mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einer neuen Wohnung in Kiew niedergelassen hatte, traf Maria Bokova die schmerzliche Entscheidung, alles hinter sich zu lassen und sich in Sicherheit zu bringen.

"Wir haben alles gekauft, wovon wir geträumt haben, und nur zwei Monate später begann der Krieg", sagte Bokova unter Tränen, als sie am polnischen Grenzübergang Medyka ankam. Ihr Mann, ein Militärpfarrer, blieb in der Ukraine, um den Soldaten Gottesdienste zu ermöglichen.

Bokova sagte, sie sei zusammen mit ihrer Schwester und ihren Kindern geflohen.

Etwa die Hälfte der mehr als 2 Millionen Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind, sind Kinder - ein Exodus, den das UN-Flüchtlingshilfswerk als die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet hat.

Es hat sogar Fälle gegeben, in denen Kinder die Reise allein antreten mussten.

"Gestern haben wir die Zahl von zwei Millionen Flüchtlingen erreicht, die vor der Gewalt in der Ukraine geflohen sind. Wir schätzen, dass eine Million, wahrscheinlich sogar mehr, davon Kinder sind", sagte Joe English, ein Sprecher von UNICEF am Grenzübergang.

Neben den Kindern sind die meisten anderen Flüchtlinge Frauen - die Mütter und Großmütter der Kinder, die sie in Sicherheit bringen - da ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen.

Bokova sagte, sie habe die Entscheidung, die Ukraine zu verlassen, wegen ihrer Kinder getroffen, damit diese nicht gezwungen sind, die Gewalt mitzuerleben.

"Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich dort bleiben und unserer Armee helfen, etwas gegen den Krieg zu tun", sagte sie. "Deshalb sind wir hier... in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, dass unsere Armee bis zum Ende durchhält, dass Gott die Situation beeinflusst und wir so bald wie möglich in unser Heimatland zurückkehren können."

Auch in Leiria in Portugal sind etwa 20 Flüchtlinge und ihre Kinder angekommen. Sie werden im Fußballstadion untergebracht. Die VIP-Logen wurden in Zimmer umfunktioniert.