11:21

"Gegen die Propaganda": Nordische Zeitungen veröffentlichen auf Russisch

Drei große nordische Zeitungen kündigten am Donnerstag an, einen Teil ihrer Artikel über den Krieg in der Ukraine ins Russische zu übersetzen, um die Öffentlichkeit in Russland erreichen zu können und der "Propaganda" des Kreml entgegenzuwirken.



"Unser Ziel ist es, den Russen Zugang zu einer unparteiischen und zuverlässigen Berichterstattung zu verschaffen", schrieben die Chefredakteure der führenden Tageszeitungen Politiken (Dänemark), Dagens Nyheter (Schweden) und Helsingin Sanomat (Finnland) in einem gemeinsamen Gastbeitrag.



"Die ukrainische Tragödie darf der russischen Öffentlichkeit nicht über Propagandakanäle vermittelt werden", plädieren sie und kritisieren die jüngste Schließung "der letzten unabhängigen audiovisuellen Medien in Russland, des Moskauer Radiosenders Echo und des oppositionellen Fernsehsenders Dojd.

(afp)