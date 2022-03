Euronews-Korrespondentin Valérie Gauriat berichtet seit Beginn des Krieges aus der Ukraine, zunächst aus Kiew, dann aus Lwiw (Lemberg). In der Nacht zum Freitag hat sie die Stadt im Westen der Ukraine in Richtung Polen verlassen. Kurz vor ihrer Abfahrt schickte sie diesen Lagebericht aus Lwiw.

Szenario wie im Zweiten Weltkrieg

"Ich stehe hier auf dem Parkplatz am Stadtrand von Lwiw direkt neben der Straße, die nach Polen führt, und warte auf den Evakuierungsbus, der aus Kiew kommt und die Menschen an die polnische Grenze bringen wird. Der Flüchtlingsstrom nach Lwiw in der Westukraine hält an.

Am Mittwoch kamen etwa 35.000 Menschen aus verschiedenen Orten die von der russischen Offensive schwer getroffen wurden, in der Stadt an, darunter viele aus Sumy nahe der russischen Grenze.

Diese Menschen konnten dank der Öffnung humanitärer Korridore evakuiert werden. Jetzt hofft man, dass weitere Korridore geöffnet werden, insbesondere in Mariupol, das große Zerstörungen erlitten hat. Die Welt reagierte mit Entsetzen auf die Bombardierung eines Kinderkrankenhauses dort.

Bombenhagel wie einst in Dresden?

In der Zwischenzeit fragen sich die Menschen in Lwiw, wann oder ob Wladimir Putin seine Offensive in den Westen des Landes verlegen wird. Es gibt Spekulationen über ein Szenario wie im Zweiten Weltkrieg, als die deutsche Stadt Dresden in Schutt und Asche gelegt wurde.

Tatsächlich könnten die starke internationale Präsenz und die hohe Zahl der Flüchtlinge Wladimir Putin dazu veranlassen, dieses Gebiet anzugreifen, das zu den russlandfeindlichsten Regionen der Ukraine gehört.

Die Zerstörungen, die bislang in der Ukraine angerichtet wurden, gelten bereits als die größten seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa