Viele Autofahrer und Autofahrerinnen in Europa werden ihre mit Sand überzogenen Fahrzeuge wohl demnächst in der Waschanlage wieder blitzblank reinigen lassen. Doch auch Fährräder, Parkbänke, Gartenmöbel und vieles mehr sind in vielen Ländern Europas nach warmen Winden mit einer Schicht von Saharastaub überzogen. Vielerorts war auch das Licht durch den Sand aus der Sahara orange eingefärbt.

So auch beim Blick auf den Mont Blanc von der Schweiz aus.

Blick auf den Mont Blanc von Verbier in der Schweiz Melody Sky/www.melodysky.com

Ob einige ihr Auto mit Sand und Herzchen mehr lieben?

Herziges Auto in Zürich MICHAEL BUHOLZER/' KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

So viel Saharastaub wie in diesem Frühjahr ist eher selten. "Kräftige Ereignisse wie das diesmalige treten eher alle 10 bis 15 Jahre auf", sagt Thomas Werner vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Auch in München war der Saharastaub präsent. Am Freitag sollte die Konzentration in Süddeutschland deutlich abnehmen.

Saharastaub in München am 15. März 2022 Sven Hoppe/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

In den Alpen ist von "Blutschnee" die Rede, denn auch die Pisten sind mit Sand bedeckt.

Eingefärbter Himmel vor einer Kaserne in Payerne in der Schweiz LAURENT GILLIERON/' KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

Richtig viel Sand lag auf den Skipisten in Spanien.

In Frankreich wurde im vergangenen Jahr die Radioaktivität des Saharastaubs diskutiert, die auf Atomversuche des Landes in der Wüste in den 60er Jahren zurückzuführen ist.

Für 2022 liegen noch keine diesbezüglichen Messungen vor.

Auf der Iberischen Halbinsel ist das Phänomen schon seit Tagen zu beobachten.

Saharastaub in Valencia in Spanien am 14.03.2022 Jorge Gil/AP

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zeigt auf, wie sich der Saharastaub weiter gen Norden bewegt.

Für Deutschland können Sie die aktuellen Werte der Luftverschmutzung auf der Seite des Umweltamtes nachschauen.