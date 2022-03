Russland schießt Meridian-M-Satelliten ins All

Russland hat mithilfe einer Soyuz-Rakete einen Kommunikationssatelliten ins All geschossen. Der Start erfolgte in Plessezk, rund 790 Kilometer nördlich von Moskau. Auf dem Flugkörper prangte das Zeichen „Z“, das auch russische Truppen in der Ukraine unter anderem auf Panzer und andere Militärfahrzeuge aufgebracht haben und auf Deutsch ungefähr „für den Sieg“ bedeutet.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums verlief der Vorgang in Plessezk reibungslos. Der sogenannte Meridian-M-Satellit soll unter anderem zur Steuerung des Schiffsverkehrs eingesetzt werden.