Prorussischer Protest in Belgrad: Erneut sind in der serbischen Hauptstadt hunderte Menschen zusammengekommen, um Moskau und Putins Feldzug in der Ukraine zu unterstützen.

Mit russischen Flaggen und Bildern des Kreml-Chefs zogen sie durch die Innenstadt. In den vergangenen Wochen hatte es bereits ähnliches Demonstrationen gegeben.

Die öffentliche Meinung in Serbien ist gespalten: Andere verurteilen den Krieg, doch Putin genießt bei vielen hohes Ansehen. Weder einige Medien noch Serbiens Regierung bezogen ganz klar Position gegen den Angriffskrieg. Serbien ist energiepolitisch stark von Russland abhängig.