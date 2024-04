Ein neuer Bericht zeigt, wo die Weinproduktion in Europa am stärksten ausgetrocknet ist.

Die weltweite Weinproduktion erreichte 2023 einen historischen Tiefstand, und der Klimawandel könnte daran schuld sein, wie ein neuer Bericht ergab.

Laut der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) hat das Getränk den niedrigsten Stand seit 1962 erreicht. Diese zwischenstaatliche Organisation hat 50 Mitgliedstaaten, die 75 Prozent der weltweiten Weinanbaufläche repräsentieren.

Experten geben „extremen Umweltbedingungen“ wie Dürren und Bränden die Schuld, die den Abwärtstrend der Produktion vorangetrieben haben.

Obwohl der Klimawandel nicht allein dafür verantwortlich ist, so die OIV, sind diese Bedingungen die größte Herausforderung, vor der die Branche steht. Weinreben werden häufig in Gebieten auf der ganzen Welt angebaut, die stark von Klimaveränderungen betroffen und extrem anfällig dafür sind.

Diese Bedingungen haben zu einem starken Rückgang geführt, der sich auf die wichtigsten Weinanbaugebiete auf der Nord- und Südhalbkugel ausgewirkt hat. Es ist sogar noch schlimmer als die ersten Schätzungen vom November, teilte die Organisation diese Woche mit.

In der EU ging die Weinproduktion 2023 um 10 Prozent zurück — das zweitniedrigste aufgezeichnete Weinvolumen seit Beginn des Jahrhunderts.

In einigen Ländern sorgte ein regnerischer Frühling für Mehltau, Überschwemmungen, Schäden und Verluste in den Weinbergen. Andere, insbesondere in Südeuropa, litten unter einer anhaltenden schweren Dürre.

Ein Winzer erntet Prosecco-Trauben im italienischen Colle Umberto. AP Photo/Antonio Calanni

Wo in Europa leiden die Weinproduzenten am meisten?

Italien war mit einem Produktivitätsrückgang von 23 Prozent eines der Weinanbauländer, die am meisten darunter litten. Starke Regenfälle, die in den zentralen und südlichen Regionen Mehltau auslösten, sowie Überschwemmungen und Hagelschäden führten zu der geringsten Produktionsmenge seit 1950.

Auch in anderen europäischen Weinbauländern war die Produktion aufgrund der klimatischen Bedingungen rückläufig. Deutschland verzeichnete einen Rückgang von 3,8 Prozent, Ungarn 2,1 Prozent und Österreich 6,5 Prozent.

Spanien verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Rückgang und erreichte den niedrigsten Produktionswert seit 1995 — ein Rückgang um mehr als 20 Prozent gegenüber 2022 und 25,7 Prozent weniger als im Fünfjahresdurchschnitt.

In Teilen des Landes herrschte in den letzten Jahren anhaltende Wasserknappheit. Anfang dieses Jahres wurde in Katalonien ein Dürrenotstand ausgerufen.

Der Produktionsrückgang geht einher mit der Nachricht, dass der Weinkonsum aufgrund der Inflation und eines starken Rückgangs des Weinkonsums in China aufgrund der Konjunkturabschwächung auf dem niedrigsten Stand seit 1996 liegt.