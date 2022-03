Nur zwei Bundesländer Hotspots: Wieder 348 Corona-Tote in 24 Stunden

In Deutschland bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sehr hoch, doch die bundesweite Maskenpflicht besteht ab Sonntag nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern und Altenheimen. Allein Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Bundesländer zu Corona-Hotspots erklärt und behalten die bisherigen Regelungen mit Maskenpflicht auch in Supermärkten bei. Viele Expertinnen und Experten raten aber weiterhin dazu, in Innenräumen und wo es eng ist, Masken zu tragen.

Das Robert Koch-Institut meldet an diesem Mittwoch 268 477 bestätigte Neuinfektionen sowie 348 weitere Todesfälle durch Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 1.663.

Corona-Lage in Deutschland am 30.03.22 Internetseite Robert Koch-Institut

Einige Bundesländer beklagen, dass die Hotspot-Regelung nur greift, wenn die Krankenhäuser überlastet sind. Doch in vielen Kliniken ist die Lage nicht wegen viele Covid-19-Patientinnen und - Patienten angespannt, sondern weil sich viel Gesundheitspersonal mit dem Coronavirus angesteckt hat.

Gesundheitsmininster Karl Lauterbach fordert besonders ältere Menschen zur Impfung mit einer vierten Dosis auf, weil die auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe auf sich warten lassen.

In Deutschland sind derzeit knapp über 75 Prozent der Menschen komplett geimpft.

