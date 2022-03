Corona außer Kontrolle? RKI meldet 318.387 Neuinfektionen in 24 Std.

Mit 318 387 bestätigten Coronavirus-Fällen in den vergangenen 24 Stunden meldet das Robert Koch-Institut an diesem Donnerstag einen neuen Negativ-Tages-Rekord an Ansteckungen. Zudem sind gleichzeitig weitere 300 Menschen in Deutschland an Covid-19 verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 1752.

Nach der Entscheidung des Bundestages sind weitesgehend die einzelnen Bundesländer für die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verantwortlich.

Nach den Lockerungen in Frankreich steigt seit einigen Tagen die Zahl der Neuinfektionen wieder an.

Der Coronavirus-Experte Christian Drosten geht davon aus, dass "milde Maßnahmen" gegen das Virus wohl auch in den kommenden Jahren nötig sein werden.

"Schlamassel" in Österreich

In Österreich werden die Maßnahmen wie die Maskenpflicht nach der Aufhebung wieder eingeführt. Allerdings ist in Wien laut STANDARD von einem "Schlamassel" die Rede, weil die eigentlich seit Mittwoch verschärfte Verordnung zur Maskenpflicht nicht rechtzeitig fertig geworden ist. In Österreich liegt die 7-Tage-Inzidenz - Stand 23.03.22 - bei bei 3.424,3.