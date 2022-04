Moskau macht Kiew für Angriff auf Öllager in Russland verantwortlich

Russland macht die Ukraine für einen Luftschlag auf ein Öllager in Belgorod verantwortlich. Sollte sich dies bestätigen, wäre es der erste Angriff auf russischem Boden seit Ausbruch des Kriegs. Demnach sollen zwei ukrainische Hubschrauber in der Nacht das Feuer auf das Lager eröffnet haben, indem es danach zu einem Brand kam.

Belgorod liegt in der Nähe der ukrainischen Grenze. Laut russischen Behörden wurden zwei Beschäftigte verletzt, die Anwohnerinnen und Anwohner der Großstadt wurden demnach in Sicherheit gebracht. Der Gouverneur versicherte auch, es werde keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung in der Region geben.

Moskau drohte Kiew mit Konsequenzen für die gemeinsamen Verhandlungen. Bisher gab es keine Bestätigung von Seiten der Ukraine.

Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar angegriffen. Das russische Militär bombardiert seitdem immer wieder ukrainische Kraftstoffedepots.