Ukrainische Soldaten patrouillieren in Malaya Rohan, am östlichen Stadtrand von Charkiw. Die Armee hat die Kontrolle über einen Abschnitt der Autobahn zurückgewonnen und damit die russischen Truppen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine zurückgedrängt.

"Die Straße ist jetzt offen, sie ist befreit", sagte ein Soldat und fügte hinzu, dass das Gebiet derzeit entmint werde und die städtischen Dienste ihre Arbeit aufgenommen hätten. Die Straße blieb am Mittwochmorgen ruhig, und es wurde daran gearbeitet, die Fahrbahn von zerstörten und ausgebrannten Fahrzeugen zu befreien.

Die Leichen von rund einem Dutzend russischer Soldaten liegen verstreut auf den Feldern und vor den Häusern.

"Überall liegen Leichen von Russen verstreut. Die Kämpfe waren wirklich hart, manchmal waren wir nur 10 Meter voneinander entfernt", sagte ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter vor Ort gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Drei Tage hätten die Kämpfe angedauert, unter russischem Militärbombardement und Luftangriffen", fügte er hinzu.

Die Straße verbindet Charkiw mit der etwa 50 Kilometer südöstlich gelegenen kleineren Stadt Chuguiv, in der vor dem Krieg rund 30.000 Menschen lebten.

Beide Ortschaften werden seit dem Einmarsch der Moskauer Streitkräfte in die Ukraine Ende letzten Monats von Russland schwer bombardiert.

Moskau hatte zuletzt angekündigt, seine Militäroffensive auf die Einnahme der ostukrainischen Region Donbas zu konzentrieren, deren Grenze südlich von Charkiw verläuft.