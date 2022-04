Nach Spiegel-Rücktritt: Lisa Paus (53) wird neue Familienministerin

Die Grünen haben sich für die Finanzpolitikerin Lisa Paus als Nachfolgerin von Anne Spiegel als deutsche Familienministerin entschieden.

Das berichten mehrere deutsche Medien unter Berufung auf Parteikreise.

Nach dem Rücktritt von Anne Spiegel als Familienministerin wollten die Grünen die Nachfolge vor Ostern klären.

Anne Spiegel musste zurücktreten, weil sie als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 vier Wochen in Urlaub gefahren war und sich danach in Widersprüche verstrickt hatte.

Eigentlich hätte Anton Hofreiter als nächster Grünen-Politiker ins Kabinett aufrücken sollen.

Auf Instagram hat sich Lisa Paus zuletzt für die allgemeine Impfpflicht ausgesprochen.

Lisa Paus ist Volksdiplomwirtin und über die Berliner Landesliste für den Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf seit 2009 im Bundestag. Auf Twitter präsentiert sie sich als "Stellv. Fraktionsvorsitzende @GrueneBundestag — Fachbereich 1 - #Finanzen, #Wirtschaft, #Haushalt sowie #Arbeit & #Soziales — Feministin 💜 Mama 👩‍👦".

Die in Herne in NRW geborene Politikerin ist alleinerziehende Mutter eines 2009 geborenen Sohnes. Der Vater ihres Kindes ist 2013 an Krebs gestorben.