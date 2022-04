Guten Abend!

Der erste Rücktritt der neuen Regierung in Deutschland: Familienministerin Anne Spiegel gibt nach desaströser Kommunikation auf. Die 41-Jährige war im vergangenen Sommer nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 4 Wochen in den Urlaub in Frankreich gefahren. Dabei war sie damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Kanzler Olaf Scholz hat ihren Rücktritt bereits angenommen, doch wer jetzt Familienministerin wird, steht noch nicht fest.

Nach dem Rückzug aus der Regin Kiew in der Ukraine: Zehntausende russische Soldaten sammeln sich offenbar für die Offensive im Donbas.

Er gilt als der "Schlächter von Syrien" und soll jetzt Russlands Krieg in der Ukraine vor Ort befehligen.

Wladimir Putin wird offenbar immer beliebter - das sagen die Menschen in Russland.

In Frankreich sprechen einige vor der Stichwahl zwischen Macron und Le Pen davon, sie hätten die Wahl "zwischen Pest und Cholera".

5 Dinge, die wir auch der Wahl in Frankreich lernen.

In Serbien fallen die Stau-Seen trocken - die Stromproduktion ist in Gefahr.

Und in Italien gibt es gerade die größte Wein-Messe des Landes. Wohl bekomm's...

Bis morgen! Jeden Abend verschicken wir einen Newsletter auf Telegram - Sie finden uns dort unter @euronewsde