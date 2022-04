Gestrandeter Wal in Portugal trotz Rettungsversuchen tot

Ein gestrandeter Wal in Portugal ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Tierschützer und Polizisten hatten versucht, dem Wal zu helfen, doch vergebens. Experten gehen davon aus, dass der Wal auf hoher See mit einem Schiff zusammentraf, und tiefe Wunden davontrug.

Am Freitag gegen 8 Uhr 30 am Morgen war der Wal bei Fonte da Telha in Almada - etwa 25 Kilometer von der Hauptstadt Lissabon entfernt - angespült worden. Den ganzen Tag über dauerten die Rettungsversuche an. Die Retter versuchten den Wal wieder ins Meer zu befördern, in der Hoffung, dass er wieder schwimmen würde. Das Tier starb gegen 20 Uhr 30.

Eine Autopsie soll am Montag durchgeführt werden.

Wale sind Säugetiere. Insgesamt bevölkern 91 Walarten die Weltmeere. Ob kalt oder warm, tief oder flach – Wale wurden in allen Weltmeeren heimisch. Sie wurden die am stärksten ans Wasserleben angepassten Säugetiere, die sogar ihre Jungen unter Wasser zur Welt bringen. Nur eines können sie bis heute nicht: unter Wasser atmen. Männliche Wale sind für ihren Gesang bekannt. Wale leben in Gruppen, den sogenannten Schulen. Jede Schule hat eine eigene Art des Gesangs.