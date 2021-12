Die Orcas von Ipanema: Killerwale kommen ganz nah ran

Sehr seltene Gäste statteten dem Strand von Ipanema in Rio de Janeiro einen Besuch ab. Eine Gruppe Orcas schwamm ohne Scheu ganz dicht an die Stand-Up-Paddler heran.

Die Aufnahmen verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien, denn Orcas kommen normalerweise nicht so dicht an die Küste. Die Gruppe schien sich nicht an der Anwesenheit der Menschen auf ihren Brettern überhaupt nicht zu stören.

Obwohl die Meeressäuger auch unter dem Namen "Killerwale" bekannt sind, boten die schwarz-weißen Riesen ein ganz friedliches Spektakel für die Strandbesucher:innen, die den sonnigen Nachmittag an Brasiliens berühmtem Küstenabschnitt genossen.

Die Tieren waren gut sichtbar, zeigten sich immer wieder an der Wasseroberfläche und spritzten Wasser in die Luft.

Forscher:innen vermuten, dass die Wanderungsmuster der Wale durch den Klimawandel und dadurch veränderte Wassertemperaturen beeinflusst sein könnte. Eine andere Theorie ist, dass die reglementierte Jagd des Menschen auf Thunfisch, eine Hauptbeute der Tiere, ihre Population und ihr Verhalten verändert haben könnte.

***