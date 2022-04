Die Queen ist 96 Jahre alt - Feier im kleinen Kreis

Queen Elizabeth II. ist 96 Jahre alt geworden.

Die britische Königin hat ihren Geburtstag im privaten Rahmen auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham gefeiert.

Größere Feierlichkeiten und die traditionelle „Trooping the Colour“-Parade stehen Anfang Juni an. Mit einem viertägigen Programm und einem zusätzlichen Feiertag soll nicht nur der Geburtstag, sondern vor allem das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin in diesem Jahr begangen werden.

41 Salutschüssen im Hyde Park

Öffentlich wurde der Ehrentag von Queen Elizabeth zunächst lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt. Im Hyde Park in der britischen Hauptstadt donnerten die Kanonen mit 41 Salutschüssen.

Ihren eigentlichen Geburtstag verbringt die Queen stets im kleinen Kreis.