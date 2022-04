Bürgermeister von Butscha: "Dieser Russismus ist wie der Nazismus"

Eine Gruppe Abgeordneter des Europaparlaments ist nach Kiew gereist, um der ukrainischen Bevölkerung ihre Unterstützung zu zeigen. Sie besuchten die Gebiete in der Nähe der Hauptstadt, die von den russischen Truppen besetzt waren, unter anderem den Kiewer Vorort Butscha.

Dort, wo eines der schlimmsten Massaker an der Zivilbevölkerung seit Kriegsbeginn verübt worden ist, pflanzten die Parlamentarier zusmmen mit dem Bürgermeister Anatoliy Fedoruk Bäume zur Eröffnung des "Parks für den Frieden".

Anatoliy Fedoruk sagte gegenüber euronews, dass der Wiederaufbau des Landes ohne eine stärkere politische und militärische Unterstützung durch die Europäische Union nicht möglich sei.

"Ich verstehe, dass viele Länder auf die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland angewiesen sind. Aber in Europa, in der Ukraine, sterben Menschen. Und ganz Europa, die Länder des europäischen Kontinents müssen verstehen, mit wem sie es zu tun haben", so Bürgermeister Fedoruk.

Dieser Russismus ist wie der Nazismus. Anatoliy Fedoruk, Bürgermeister der Stadt Butscha

"Dieser Russismus ist wie der Nazismus. Der einzige Weg zum Frieden führt über unseren Sieg. Und angesichts des Ausmaßes der Zerstörung wird es für uns sehr schwierig sein, den Wiederaufbau aus eigener Kraft zu schaffen. Tatsache ist, dass der russische Aggressor uns um Jahrzehnte zurückgeworfen hat."

Bei dem Massaker von Butscha wurden Kriegsverbrechen mutmaßlich von Angehörigen der russischen Streitkräfte an der Zivilbevölkerung begangen. Mehr als 400 Leichen von Zivilisten wurden dort nach der Zeit der Besetzung mit teils mit auf den Rücken gebundenen Händen gefunden.

Euronews-Korrespondentin Valerie Guriat: "Die Anwesenheit von EU-Parlamentariern in Butscha wird vom Bürgermeister der Stadt begrüßt, aber nach seinen Worten und den Worten aller Ukrainer, die ich in den letzten Tagen getroffen habe, sind Erklärungen guter Absichten nicht ausreichend, um nicht nur die Ukraine, sondern auch ganz Europas zu retten."

***