Kohlegrube Zofiówka: Zehn Bergleute nach Beben eingeschlossen

In der Kohlegrube Zofiówka im Süden Polens hat sich ein Beben ereignet. In Folge des Zwischenfalls trat eine große Menge an Methan aus.

Zehn Bergleute sind in dem Stollen in rund 300 Metern Tiefe eingeschlossen, der Kontakt zur Betriebsleitung riss ab. Es wurde ein Rettungseinsatz eingeleitet. Man werde alles tun, um die Vermissten zu finden, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.