🇩🇪🇺🇦 Deutschland will jetzt doch Panzer an die Ukraine liefern. Das hat die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht auf dem internationalen Treffen in Ramstein bekannt gegeben.

💥 Russlands Armee hat offenbar Probleme mit dem Widerstand der Ukrainer, die im Stahlwerk in Mariupol verschanzt sind. Das meinen zumindest britische Verteidigungsexperten.

🇷🇺🇺🇦 UN-Generalsekretär Guterres versucht bei Gesprächen in Moskau, Fortschritte für die Menschen in der Ukraine zu erreichen. Bei den Verhandlungen gab es einige Unstimmigkeiten.

❓Die mysteriöse Todesserie russischer Oligarchen und ihrer Familien wirft viele Fragen auf. Zuletzt wurde ein ehemaliger Gas-Manager in Lloret del Mar in Spanien tot aufgefunden - ebenso wie seine Frau und Tochter.

💧💦 "Mikroplastik ist überall - und es schadet auf unterschiedliche Art und Weise" - das sagt die Forscherin im Gespräch mit Euronews.

📕 Sie ist mit 118 Jahren der älteste Mensch der Welt, die Nonne Soeur André aus Frankreich sagt: "Der liebe Gott will mich nicht."

